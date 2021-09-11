Огромная фура прокатилась по центральной площади города в Приморье

Фото: Скриншот из видео.

Вопиющий для маленького городка в Приморье случай попал на камеру мобильного телефона местного жителя. Героем ролика стал водитель фуры, прокатившийся по центральной площади города Фокино. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Инцидент произошел накануне. В объектив мобильного телефона попал крупногабаритный транспорт, водитель которого, нарушая все Правила дорожного движения, почему-то оказался на центральной площади города. Ездить там, конечно же, запрещено, о чем гласят соответствующие знаки с обеих сторон площади. Как и, главное, зачем там оказался френчлайнер – доподлинно неизвестно.

Дополняют картину присутствующие на видео дети, которые катаются буквально под колесами фуры на велосипедах и самокатах. К слову, в этот день на площади было действительно людно, а движение фуры их дорожных инспекторов никто не контролировал.

Ролик появился в одном из местных пабликов. Кто-то отнесся к случившемуся нейтрально, заметив, что возможно фура что-то привезла в местный Дом офицеров флота. Кому-то «перфоманс» явно не понравился.

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