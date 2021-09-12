Свёкла весом более трех килограмм выросла в огороде у жительницы Приморья

Фото: instagram.com/pogoda_25_region.

Совсем недавно «Комсомолка» писала про «овощ из Припяти» - килограммовый экземпляр картошки. Казалось бы, после этого огородников уже ничем не удивить. Однако другой дачнице все же удалось шокировать общественность.

Внешне на обычную свеклу это «нечто» не похоже. Больше напоминает кадры из фантастического фильма про пришельцев. На деле же это действительно свёкла, вот только размер у нее совсем не стандартный. Вес овоща – 3 килограмма 110 грамм. Фотографию подписчица одного из популярных пабликов в «Инстаграм» приложила в доказательство.

Фото: instagram.com/pogoda_25_region.

Судя по комментариям, женщина со свёклой весом более трех килограммов – не единственная обладательница по истине царского урожая. Одна из жительниц Приморья похвасталась свеклой весом в 2300 килограммов, у другой и вовсе вырос гигант, переплюнувший всех – 4 килограмма 180 граммов. Фотографий, к сожалению, нет.

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