Град, обрушившийся на Приморье, уничтожил плоды трудов местных огородников и садоводов

Фото: instagram.com/pogoda_25_region.

Прошедший накануне в Приморье град буквально уничтожил урожай местных дачников. Градины размером с пол-ладони «побили» перцы, капусту, арбузы и даже цветы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

О том, что отдельные района Приморья накрыл град, «Комсомолка» сообщала еще в субботу, 11 сентября. В «Инстаграме» появились поистине шокирующие кадры. Конечно же к такому природному сюрпризу никто не был готов. На дачах у многих приморцев до вчерашнего дня не был даже убран урожай. Он-то и пострадал больше всего.

- Побило весь урожай. Ботвы нет, листвы нет, все голо, капусты нет, - комментирует ролик хозяйка участка.

По ее словам, досталось и шикарным кустам роз, что росли на территории, и деревьям, которые теперь стоят словно голые.