Стали известны подробности пропажи двенадцатилетнего подростка во Владивостоке

Фото: instagram.com/primpoisk25.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что во Владивостоке разыскивают подростка, который ушел из дома еще 6 сентября, ориентировочно в 15:00. Вот уже почти неделю о местонахождении мальчика ничего не известно.

После того, как информация о поисках ребенка распространилась в социальных сетях, под публикацией посыпались комментарии. Как оказалось, бдительные жители дальневосточной столицы буквально накануне видели мальчика на территории Спортивной набережной во Владивостоке. С их слов, ребенок явно был не трезв.

- Спросили у него: «Мальчик, тебе помочь?», отказался. Сотрудникам полиции говорили про него, проблему они так и не решили, - рассказала девушка.

Информацию о том, что мальчик безнадзорно гуляет по набережной, подтвердили и в еще нескольких популярных пабликах города. А тем временем, поиски ребенка продолжаются.

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