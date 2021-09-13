Три новые улицы и один переулок появились во Владивостоке

Новые улицы появляются во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Столица Приморского края пополнилась тремя новыми улицами и одним переулком. Наименования им присвоили во время очередного заседания комиссии по городской топонимике, которое прошло под председательством заместителя главы Владивостока Максима Акульшина.

По просьбам жителей города во Владивостоке теперь появилась еще одна улица в районе трассы поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, здесь расположилась Рокадная. Неподалеку от улицы Лазовской теперь есть улица Ясная, а в районе Главной – Попутная. Также в столице Приморья появился переулок Гусарский, он расположен недалеко от улицы Барклая.

Стоит отметить, что в состав комиссии по городской топонимике входят сотрудники администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие специалисты. Прежде, чем на карте города появляется та или иная улица, специалисты тщательно изучают архивные данные, документы по городской топонимике, проводят анализ сложившихся названий и актуализируют данные, изучают местность.

– Улицы во Владивостоке наименовываются по предложению граждан или организаций, а также в соответствии с муниципальным правовым актом № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока», – отметили в пресс-службе мэрии города.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», совсем недавно по просьбам горожан в дальневосточной столице открыли две новые остановки общественного транспорта. Так, остановка «Больница №3» появилась в районе дома № 36 по улице Лермонтова в поселке Трудовое. Оборудовать остановочный пункт здесь было решено после продления маршрута №44. Остановка «Детский сад № 154» расположилась в районе дома № 189 по улице Светланской. Названия для них также присвоили на заседании комиссии по городской топонимике.

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