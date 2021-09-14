«Кто-то за нами присматривает»: причудливое лицо с небес удивило приморцев

Лицо в небе над Артемом. Фото: instagram.com/pogoda_25_region

Жителям Артема открылась завораживающая картина, прямо с небес на них смотрели большие глаза, в которых играло солнце. На небе из облаков четко вырисовывалось лицо. Может быть погода действительно грустит, ведь на неделе обещают сильные дожди.

Кадры быстро разлетелись по сети, в комментариях каждый интерпретировал эмоции небесной мордашки по-своему. Для кого-то это грозный взгляд, кто-то наоборот увидел печаль в этих солнечных глазах. Но все согласны в одном, зрелище действительно впечатляющее.

«Кому-то там наверху грустно смотреть на землю, что даже слеза на левой щеке», «Я тоже ехала вчера с Артема и обратила внимание на гневный взгляд и рот-пучину, извергающий недовольство, как из ноздрей шипящие лучи», «Кто-то за нами присматривает» - комментируют жители края необычное природное явление.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14