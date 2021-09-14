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Владивосток14 сентября 2021 8:51

«Кто-то за нами присматривает»: причудливое лицо с небес удивило приморцев

Впечатляющие кадры неба разлетелись по интернету
Екатерина МАКСИМОВА
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Лицо в небе над Артемом. Фото: instagram.com/pogoda_25_region

Лицо в небе над Артемом. Фото: instagram.com/pogoda_25_region

Жителям Артема открылась завораживающая картина, прямо с небес на них смотрели большие глаза, в которых играло солнце. На небе из облаков четко вырисовывалось лицо. Может быть погода действительно грустит, ведь на неделе обещают сильные дожди.

Кадры быстро разлетелись по сети, в комментариях каждый интерпретировал эмоции небесной мордашки по-своему. Для кого-то это грозный взгляд, кто-то наоборот увидел печаль в этих солнечных глазах. Но все согласны в одном, зрелище действительно впечатляющее.

«Кому-то там наверху грустно смотреть на землю, что даже слеза на левой щеке», «Я тоже ехала вчера с Артема и обратила внимание на гневный взгляд и рот-пучину, извергающий недовольство, как из ноздрей шипящие лучи», «Кто-то за нами присматривает» - комментируют жители края необычное природное явление.

В небесах жители Приморья увидели рассерженное лицо
Видео: instagram.com/pogoda_25_region

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