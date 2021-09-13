Сильные дожди вновь нагрянут в Приморье во вторник

Осадки разной интенсивности обрушатся на край во вторник, 14 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на понедельник, 13 сентября, осадки сохранились только на севере. Похолодание продолжается: температура на севере понизилась до +4...+9°С по информации Примпогоды.

Со стороны Китая приближается теплый фронт. Максимальная температура повысится на 1-3 градуса.

А вот во вторник, 14 сентября, Приморье окажется в эпицентре борьбы разных фронтальных разделов. Это значит, что пройдут дожди. Их интенсивность будет разниться в зависимости от района. Минимальная температура +9...+16°С, на востоке воздух может выхолодиться до +3...+8°С. Максимальная температура до +15...+22°С.

Во Владивостоке в понедельник облачно, но без дождей. Синоптики предупреждают о холодном северо-западном ветре. Во вторник дальневосточная столица может встретить небольшой дождь, температура составит до +16°С. Максимальная останется на уровне +19...+22°С.

Погода на неделе будет крайне переменчивой: скачки будут каждый день. Приморье из-за борьбы циклона и антициклона будет страдать от дождей с прояснением. В разных районах интенсивность дождей будет различна.

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