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Владивосток14 сентября 2021 9:31

Водитель «Хаммера», проехавший практическими по головам отдыхающих во Владивостоке, сдался полиции

Мужчина пришел с повинной после поднявшейся шумихи
Ярослав ЮРИН
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Нарушитель сдался полиции.

Нарушитель сдался полиции.

Водитель «Хаммера», которого объявили в розыск после инцидента на пляже во Владивостоке, сдался. Как сообщает «Вести: Приморье», мужчина сам пришел в ГИБДД, после чего его направили в районный отдел полиции. Не исключено, что автомобилист, рассекавший на тяжелой машине среди отдыхающих, покаялся из-за поднявшейся шумихи. Кадры поступка, который явно не красит водителя, разлетелись по сети и дошли до представителей закона.

Напомним, дорогой внедорожник распугал отдыхающих на пляже мыса Вятлина. Автомобиль буксовал по гальке, несколько раз съехал в море и едва не задавил загорающих людей. Возмущенные очевидцы сняли все происходящее на видео. Полиция оперативно организовала проверку.

Стоит отметить, что очевидцы заметили на джипе государственный регистрационный знак другого региона, предположительно, Якутии. Подобная выходка гостя Приморья грозит ему возбуждением административного дела и штрафом до 4500 рублей.

Hummer рассекал по полному людей пляжу
Видео: www.instagram.com/dpskontrol_125rus

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