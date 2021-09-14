Особенно востребованы учителя русского языка и литературы. Школы Владивостока приглашают на работу педагогов

Во Владивостоке приглашают на работу учителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке готовы трудоустроить 150 педагогов. В школы города требуются около 40 учителей русского языка и литературы, 30 педагогов начальных классов, 25 преподавателей математики и девять учителей физики. На работу также приглашают специалистов дошкольного образования.

Воспитателям будут рады в новом саду №167, который открылся в микрорайоне Патрокл. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», современное детское учреждение готовится принять 240 маленьких жителей города. Для работы с ребятами ищут ответственных работников.

– В детсад № 167 требуются 15 воспитателей и 10 младших воспитателей, а также заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. Помимо этого, есть вакансии в строящемся структурном подразделении этого детского сада. Там готовы принять на работу 24 воспитателя и 12 младших воспитателей, – рассказали специалисты управления образования администрации Владивостока.

Стоит отметить, что в прошлом году в школы города пришли 140 новых работников, из них больше ста – молодые педагоги. Специалисты управления совместно с директорами образовательных учреждений посещают ярмарки вакансий, чтобы привлечь на работу новые кадры. Также зачастую учителя остаются трудиться в школах после прохождения практики. Как правило, больше всего специалистов в образовательных учреждениях города появляется в период с августа по октябрь.

– Резюме можно направлять на почту управления gorono@vlc.ru. На все вопросы по трудоустройству ответят по телефонам 8 (423) 253-44-51 и 8-914-703-62-42, – отметили в пресс-службе мэрии города.

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