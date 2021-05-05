Современный и безопасный. Новый детский сад во Владивостоке готов принять первых воспитанников

Во Владивостоке построили новый детский сад. Фото:Анастасия Котлярова/ Администрация Владивостока.

5 мая во Владивостоке ввели в эксплуатацию детский сад, открытие которого с нетерпением ждали жители микрорайона Патрокл. Современное детское учреждение уже летом сможет принять 240 маленьких жителей города. При этом в саду откроется сразу три ясельных группы.

Глава Владивостока Олег Гуменюк вместе с будущими воспитанниками посетил новенький детский сад на Патрокле. Мебель в группах еще расставлена не до конца, зато ремонт уже полностью завершен. Для росписи стен в детском учреждении специально приглашали художников. В каждой из групп для малышей помимо игровых комнат и спален строители сделали буфеты, раздевалки и туалеты.

Глава города побывал в новом дошкольном учреждении. Фото:Анастасия Котлярова/ Администрация Владивостока.

В здании уже обустроили музыкальный и спортивный залы, в которые приобрели все необходимые инструменты и инвентарь. Уже полностью оборудован пищеблок и закуплена вся техника. На территории сада для комфорта малышей подрядчики возвели просторные игровые площадки, теневые навесы и благоустроенные дорожки. У детского сада уже есть руководитель, в ближайшее время начнется подбор персонала.

Здесь есть всё для комфорта малышей. Фото:Анастасия Котлярова/ Администрация Владивостока.

– Особое внимание уделили безопасности детей. По всему периметру детского сада, как внутри, так и снаружи, расположены камеры видеонаблюдения, изображения с которых выводятся на мониторы в специально отведенном помещении. Отсюда же осуществляется и контроль за системой пожаротушения, – рассказал руководитель строительства компании «ДВ Монолит» Владимир Капустин.

Стоит отметить, что сейчас на Патрокле во всю кипят работы по строительству еще одного детского сада. Подрядчики приступили к прокладке внутренних стен, отделке фасада и облагораживанию интерьера. Как отмечает мэрия города, строительство ведется с опережением графика на два месяца.

«КП-Владивосток» ранее также подробно рассказывала о строительстве в микрорайоне новой школы. Учебное заведение, рассчитанное на 1275 мест, планируется сдать до конца следующего года.

– Строительству социальных объектов мы уделяем особое внимание. В этом году уже открыли спортивный комплекс на улице Казанской, отремонтировали мемориал Боевая слава ТОФ, сегодня вводим в эксплуатацию новый детский сад. Набран хороший темп и снижать его не планируем, – подытожил Олег Гумнеюк.

Олег Гуменюк осмотрел территорию и помещения, а также пообщался со строителями и родителями. Фото:Анастасия Котлярова/ Администрация Владивостока..

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