«К папикам не поеду»: Нескромный блогер решила покинуть Владивосток и покорить Москву

"Нескромный блогер" переживает, что ее обманут с квартирой в Москве. Фото: instagram.com/koretskaya_sv

Знаменитая блондинка из Владивостока – Светлана Корецкая, известная как "нескромный блогер", сообщила своим подписчикам в инстаграме, что она покидает город. Девушка переехала в Москву, она решила, что хочет построить свою жизнь с нуля. Со слов инстадивы приморская столица для нее стала скучной и рутинной. Девушка уже гуляет по улицам столицы, однако жилье в Москве она пока так и не нашла.

- Я посмотрела квартиры, средний ценник 40-50 тысяч, а хотелось снять жилье хотя бы за 30, а за такую цену там только коробка из под апельсина. Переживаю, что ничего не найду или меня обманут, и поеду я жить на вокзал, - поделилась своим волнением на личной страничке в сети Светлана.

Подписчики активно помогают блогеру подобрать жилье, а мужская аудитория Москвы предлагает остаться девушке у них дома. Бывшей жительнице Владивостока, конечно, приятна такая поддержка, но как говорит девушка, к папикам она не поедет. Пока что Света арендовала на неделю небольшую квартирку-студию, а поиски жилья на постоянной основе продолжаются.

Напомним, что ранее девушка неоднократно будоражила жителей Приморья своими откровенными видео. Возможно, съемки продолжатся и в столице родины, когда решится жилищный вопрос.

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