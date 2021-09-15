Во Владивостоке продают очередное историческое здание ДВГТУ

Зданию на Пушкинской более ста лет Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Нынешний собственник здания на Пушкинской, 41, которое раньше принадлежало ДВГТУ, продает недвижимость. Здание было построено еще во времена Российской Империи. Стоимость владелец оценил в 190 миллионов рублей, сообщает «ФедералПресс».

- Здание имеет вторую категорию электроснабжения, 150 киловатт. Есть центральное отопление, водоснабжение, канализация, – пишет собственник в объявлении, «Беларусь Импорт».

После того, как вуз вошел в состав Дальневосточного федерального университета, его выставили на продажу.

В 2014 году объект приобрела компания «Нико Бункер». Предприятие через несколько лет обанкротилось, а объект попросту разворотили. В ходе «реконструкции» там уничтожили всю историческую внутреннюю отделку – а затем забросили. Тогда его выкупил «Беларусь Импорт».

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