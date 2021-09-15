Многоквартирные дома во Владивостоке готовы к отопительному сезону на 92%

Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приморья продолжается всесторонняя подготовка к холодам. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», специалисты мэрии и подрядчики трудятся в разных районах, чтобы устранить протечки, заменить изношенные коммуникации и обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды в дома местных жителей. 15 сентября руководитель заместителя главы администрации Тарас Фищук провел очередное заседание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному периоду.

Представители городских управлений образования, культуры, топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда, ресурсоснабжающих предприятий, а также специалисты административно-территориальных управлений обсудили важные вопросы, касающиеся гидравлических испытаний и ремонта сетей во Владивостоке.

Сейчас в дальневосточной столице активно ведутся работы по замене старых, изношенных тепловых сетей на новые. Как рассказал директор Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) Олег Титов, на сегодняшний день работы выполнены на 80 %.

По расчетам КГУП «Примтеплоэнерго», их ремонтная кампания выполнена на 81%. Сейчас энергетики поставляют твердое топливо на острова Русский и Попова. В плановом режиме проходит подготовка к новому отопительному сезону и у «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК). На данный момент специалисты отремонтировали большую часть сетей – 88%. Во Владивостоке продолжаются четвертый и пятый этапы летне-осенних гидравлических испытаний. Завершить их планируется до 22 сентября. После чего сетевики закончат с ремонтом и благоустроят территорию в местах, где проходили работы.

Уже сейчас полностью готовы к зиме учреждения культуры и спорта. А вот в учреждениях образования работы продолжаются. В шести из них до холодов планируется завершить ремонт внутренних систем отопления.

Что касается подготовки к подаче отопления многоквартирных домов, то работы уже завершились в большей части из них. Степень готовности жилищного городского фонда – 92%, а это – 3 512 домов.

Как отметили специалисты администрации Владивостока, в целом подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса города к новому отопительному периоду проходит по плану и находится под постоянным контролем городских властей. Как уже писала «КП», на этой неделе Тарас Фищук посетил объекты, где проходит ремонт. По словам заместителя главы города, состояние сетей в дальневосточной столице неудовлетворительно и не редко происходят порывы.

– Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме и проведение гидравлических испытаний, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению», – подчеркнул заместитель главы администрации.

Стоит отметить, что полностью завершить подготовительные работы к отопительному сезону планируется в октябре.

ПО ТЕМЕ

Ремонт и гидравлические испытания на теплосетях Владивостока на финишной прямой

Специалисты ликвидируют порывы, чтобы быстрее подать горячую воду в дома (подробнее...)