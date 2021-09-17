Более 1200 избирательных участков открылись по всему Приморью

Избирательные участки в Приморье открылись - все на выборы! Фото: Сергей БАЛАНОВ

Выборы депутатов в Госдуму и Заксобрание Приморского края стартовали сегодня, 17 сентября. Они пройдут в течение трех дней, по 19 сентября включительно. Избирательные участки открыты каждый день с 8:00 до 20:00. Насколько важно это голосование дал понять президент Владимир Путин в своем недавнем обращении к гражданам, где напомнил, что избранные депутаты будут отвечать за законодательство и принимать федеральный бюджет, из которого финансируется вся социалка регионов.

Адрес ближайшего избирательного участка можно узнать на портале Госуслуги в разделе «Мои выборы» или на сайте Центризбиркома с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок». В первом случае адрес покажется автоматически, а во втором потребуется ввести данные регистрации.

Напомним, что безопасность и легитимность голосования обеспечит помимо прочего система видеонаблюдения онлайн, которая в этот раз зафиксирует 80% всех избирателей (камеры транслируют сигнал с 701 участка, на остальных организована стационарная видеофиксация). Вот только смотреть на выборы онлайн из дома не получится, это, по мнению правительства, слишком дорого «для удовлетворения простого любопытства». Видеотрансляцию с избирательных участков круглосуточно сможет посмотреть любой желающий в региональном центре наблюдения за выборами в здании Пушкинского театра ДВФУ во Владивостоке на Пушкинской, 27.

На три места для депутатов от одномандатных округов Приморского края претендует 31 кандидат. Всего в выборах в Госдуму участвуют 14 партий.

В Законодательное собрание Приморья пирморцы выбирают 40 депутатов, из них только 10 по партийным спискам. Остальные 30 – по одномандатным округам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14