«Это нужно увидеть хотя бы раз в жизни». Популярное место Приморья преобразилось с приходом осени

Грозди рябин у водопада. Фото: instagram.com/pozharskaya_anna

Осень щедра на яркие краски, жители Приморья могут убедиться в этом, ведь одно из популярных мест сейчас пестрит кострами рябин. В инстаграме фотографии пейзажа разлетелись по местным пабликам. Многие, кто видел эту красоту вживую, советуют обязательно посетить это место.

Река Милоградовка не оставит никого равнодушными. В некоторых местах у дна довольно резкий уклон, из-за чего образуются прекрасные водопады. И их там 12 штук, на протяжении всей реки.

Милоградовские пороги. Фото: instagram.com/pozharskaya_anna

- Мы были там в этом году. Непередаваемые впечатления. Это нужно увидеть хотя бы раз в жизни, - делится своими впечатлениями жительница Приморья.

Кстати, раньше Милоградовка называлась Ванчин, что в переводе с китайского означает «излучина гор». Переименовали реку после трагических событий на острове Даманском.

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