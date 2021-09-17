Глава Приморья одним из первых проголосовал за депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание края

Кожемяко голосует с 1982 года Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожямко отдал свой голос на избирательном участке №727, по месту прописки, 17 сентября. В первый день голосование Кожемяко посетил участок с супругой.

Глава края рассказал, что голосует с тех пор, как вернулся со службы в армии – с 1982 года.

- Причем делаю это всегда с удовольствием. Помню, раньше всегда ходили голосовать с родителями. Тому, кто первый приходил, давали какие-то подарки, звучали поздравления. Все это создавало ощущение праздника, - рассказал губернатор.

Политик добавил, что голосовать можно утром или вечером. На многих предприятиях также сокращен рабочий день, отметил Кожемяко и призвал голосовать сегодня и завтра, чтобы освободить выходные для семьи, дачных дел или отдыха. Свой визит он заснял и опубликовал в инстаграм-аккаунт.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы России и Законодательного Собрания Приморского края проводится с 17 по 19 сентября. Процесс разбит на три дня, чтобы минимизировать риск коронавирусной инфекции.

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