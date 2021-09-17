Правительство Приморья развенчало фейк о фальсификации на выборах

Голосование идет с 17 по 19 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях появилось видео, на котором якобы подтасовывают голоса. На запись оперативно отреагировал Приморский избирком, назвав случившееся фальсификацией. Ответ правительство опубликовало в своем телеграм-канале.

Специалисты разъяснили, что в ролике предоставлена информация о событиях за день до голосования – когда идет тренировка по работе с электронными КОИБами. Сама же процедура проверки, по словам специалистов, проходила под прицелом наблюдателей. Подробнее – в видеоролике.

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