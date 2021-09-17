Избирком рассказал, сколько приморцев уже отдали свои голоса на выборах в Госдуму и Заксобрание

Публикуем актуальные данные по явке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Избирательная комиссия Приморского края подвела промежуточные итоги первого дня голосования. Жители края выбирают депутатов Законодательного собрания Приморского края VII созыва и депутатов Государственной думы Совета Федерации России VIII созыва.

Краизбирком опубликовал количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей по состоянию на 15 часов.

ГОСДУМА

Всего свой выбор сделали 111 570 человек, это 7,74%.

Владивостокский округ №62 – 39 903 человек, это 7,74%

Артемовский округ №63 – 34 396 человек, это 7,29%

Арсеньевский округ №64 – 37 271 человек, это 8,16%

Законодательное собрание Приморского края

Явка на выборах за депутатов регионального парламента составила 7,33%, то есть избирательные участки посетили 104 403 человека.

Самые высокие показатели у округов №№17 и 20.

ОИК №17 это Октябрьский МО, часть Пограничного МО и небольшая часть территории Уссурийска. Здесь пришли проголосовать 13.20%, 6 820 жителей.

ОИК №20 это 16 сел Спасского района, Яковлевский район. Здесь пришли 13.20%, это 5 963.

Самая низкая явка на округах №№4 и 8.

ОИК №4 это часть Ленинского и Первореченского районов Владивостока. Здесь пришли всего 3.17%, это 1 562.

ОИК №8 это часть Первореченского района и Советский район Владивостока. Здесь проголосовали еще меньше людей – всего 3,03%, это 1 491.

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На 122 избирательных участках, относящихся к Фрунзенскому району Владивостока, явка составила 100%. Аналогичная ситуация на 35 УИКах в Находке и по одному – в Кавалеровском районе и в Фокино. Все это – морские суда, на которых организовывается местное голосование.

В Уссурийске на участке №2883 проголосовало целых 88,19%, это 1 307 человек; а на УИКе №2884 явка составила 46,94%, это всего 736.

На участке №3616 в Спасске-Дальнем проголосовало 44,49%, это 109 человек.

В Черниговском районе на участке №3228 явка составила 62,86%, это 198, а на УИКе №320 – 39,57%, 1 611 человек.

На участке №3413 в Фокино также высокая явка, там проголосовало 42,58% заявленных избирателей, это 347 человек.

На пяти участках в Красноармейском районе голосование уже закончено, так как это отдаленные населенные пункты. Итоги явки уже подведены. Такая же история и в Лазовском районе на шести УИКах.

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