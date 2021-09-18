Председатель УИКа во Владивостоке написал заявление в полицию на кандидата

Вечер на УИК №652 во Владивостоке. Источник: instagram.com/newsbox24.tv_

Первый день голосования в Приморье закончился конфликтом на избирательном участке №652. Один из кандидатов в депутаты заподозрил фальсификации, по его мнению, в урне оказалось около ста «лишних» бюллетеней. Он и его сторонники требовали показать журналы учета и не давали разойтись комиссии до часу ночи. Журналы показали, но только на следующий день. А на кандидата председатель УИКа написал заявление в полицию.

Речь идет об участке в школе №45 на улице 50 лет ВЛКСМ в Первомайском районе Владивостока, округ №2. По этому округу в законодательное собрание Приморья баллотируются пять кандидатов: Виталий Башко, СРЗП, Василий Васильев, ЛДПР, Галина Морозова, Партия Пенсионеров, Дмитрий Новиков, ЕР, и Геннадий Шульга, КПРФ. Именно Геннадий и пожаловался на работу комиссии. Он рассказал «КП», что именно случилось на участке вечером 17 сентября.

- Наши члены комиссии с правом совещательного голоса считали явку. В конце, перед закрытием участка, спросили официальную явку. Нам говорят – больше 700. Наши удивились, спросили у других наблюдателей – от СР и Новых людей, они говорят: да, у нас тоже шестьсот с чем-то. Разница в итоге в 87 голосов. Что-то как-то подозрительно много, это вылезло в последние два часа. Они попросили показать книги учета избирателей, свериться, сколько бюллетеней выдали. Те ни в какую, ничего показывать не будем, идите лесом. После позвонили мне, я приехал, как кандидат сначала хорошо попросил председателя показать мне книги. Он отказал один раз, второй, с третьего раза началось то, что на видео, - рассказал КП кандидат Геннадий Шульга.

На следующий день председатель ТИК Первомайского района Владивостока Ольга Лупачева прокомментировала обвинения кандидата от КПРФ Геннадия Шульги во вбросе бюллетеней на избирательном участке №652.

- Кандидат подъехал на участок в конце рабочего дня, к 20:00. Начал обвинять председателя УИК во вбросе избирательных бюллетеней. Пытался спровоцировать скандал. Препятствовал работе избирательной комиссии, которая должна была незамедлительно переместить бюллетени проголосовавших избирателей из стационарного ящика в сейф-пакеты. Председатель вызвал на участок сотрудников полиции, после того, как они приехали, бюллетени удалось переместить в сейф-пакеты», - рассказала Ольга Лупачева.

Она отметила, что на участке весь день работали наблюдатели от разных политических объединений, но никто из них никаких нарушений не заявил и не подтвердил. А вот председатель УИКа написал заявление в полицию на действия кандидата.

- Да, на меня председатель написал заявление в полицию, который на видео, которого я взял за плечо и развернул к камере, потому что он от меня убегал и отворачивался. Но там без всякого насилия. Он еще написал в заявлении, что я его ударил телефоном по лицу, но такого не был. Но там полиции было очень много, в течение 5 минут всех опросили. Показания давали, - подтвердил Шульга.

По его словам, конфликт, который длился в итоге до часу ночи, можно было легко исчерпать за пять минут. Ведь на утро те самые журналы учета показали без проблем. И в них все сошлось с официальной явкой.

- Наши приехали в 7 утра, комиссия приехала в 7:30. Открыли, сейфы там стояли якобы запечатанные. И сегодня дали журналы спокойно посмотреть. Посмотрели: у них все сходится. У них. Их цифра, получается, верна. Это все заняло пять минут. Почему нельзя было сделать это вчера? Я не знаю, - подытожил собеседник.