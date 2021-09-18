Еще один фейк? Избирком прокомментировал новый инцидент во Владивостоке

В избиркоме объяснили, что происходит на видео

Очередное сообщение о якобы вбросе бюллетеней во Владивостоке на выборах депутатов в Госдуму и Законодательное собрание края в избиркоме назвали фейком. Речь идет о видео, снятом на избирательном участке №742.

«В сети появилось видео, где мужчина за кадром говорит о якобы незаконных действиях сотрудников избирательного участка и обвиняет их во вбросе. Как уточнила председатель УИК №742 Наталья Гордиевская, на данном видео члены УИК в присутствии наблюдателей погружали бюллетени людей, которые проголосовали на дому. Это законная обязанность сотрудников, а доводы, изложенные в публикации, не соответствуют действительности», - сообщает официальный телеграм-канал правительства края.