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Политика18 сентября 2021 8:08

Еще один фейк? Избирком прокомментировал новый инцидент во Владивостоке

На видео девушки засовывают пачку бюллетеней в КОИБ после закрытия участка
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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В избиркоме объяснили, что происходит на видео

В избиркоме объяснили, что происходит на видео

Очередное сообщение о якобы вбросе бюллетеней во Владивостоке на выборах депутатов в Госдуму и Законодательное собрание края в избиркоме назвали фейком. Речь идет о видео, снятом на избирательном участке №742.

«В сети появилось видео, где мужчина за кадром говорит о якобы незаконных действиях сотрудников избирательного участка и обвиняет их во вбросе. Как уточнила председатель УИК №742 Наталья Гордиевская, на данном видео члены УИК в присутствии наблюдателей погружали бюллетени людей, которые проголосовали на дому. Это законная обязанность сотрудников, а доводы, изложенные в публикации, не соответствуют действительности», - сообщает официальный телеграм-канал правительства края.

Избирком во Владивостоке прокомментировал видео с загрузкой бюллетеней в КОИБы после закрытия участка