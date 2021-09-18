В Угловом водитель фуры не расчитал высоту виадука и снес его на полной скорости

Под Артемом большегруз разнес виадук. Фото: instagram.com/dps_ugolnaya

Под Артемом большегруз разнес виадук, по которому люди могут попасть в ТЦ "Регион". Фура выезжала с базы "Мартен" на трассу, но не смогла пройти под конструкцией. Проезд оборудован знаками, предупреждающими о том, что высота разная - от 3 до 3,5 метров, и проезжать нужно, прижимаясь к определенной стороне.

К большому счастью на виадуке никого не было, а ведь там спокойно могли проходить посетители торгового центра. Очевидцы в соцсетях пишут, что надземный пешеходный переход и раньше был в ужасном состоянии, но сейчас этого точно отрицать нельзя.

Виадук очень сильно поврежден, повсюду валяются кирпичи, которые фура "разбросала" по дороге. Территорию оградили лентой, из опасений. что конструкция не выдержит и развалится окончательно.

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