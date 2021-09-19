В трех районах Приморья явка на выборах превысила 60%

Выборы-2021 Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморском крае закрылись избирательные участки, сейчас комиссии подсчитывают результаты. А пока же в крайизбиркоме назвали предварительную явку по состоянию на 18:00 воскресенья.

На 18:00 в выборах депутатов Госдумы приняли участие 566543 приморца, то есть 39% избирателей.

Из них по Владивостокскому округу №62 проголосовали 189426 избирателей, или 36,37%.

По Артемовскому округу №63 – 188438, 39,83%.

По Арсеньевскому округу №64 – 188679, 41,12%.

Среди лидеров голосования за депутатов Госдумы: Хорольский, Кировский и Черниговские районы. Явка тут выше 60%.

- В Дальнереченском, Пограничном, Тернейском, Анучинском районах явка более 50%. Еще в 16 муниципалитетах - более 40%, - рассказал заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

В выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края на 18:00 приняли участие 551290 приморца, 38,38%.

Еще раз обращаем внимание, что это данные на 18:00, без учета последних двух часов голосования. Участки закрылись в 20:00. То есть цифры еще изменятся в сторону увеличения. Окончательную явку назовут ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выборы в Приморье 2021: трансляция событий, явка, фейки, комментарии

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Приморья в 2021 году проходят в три дня с 17 по 19 сентября [обновление, видео]