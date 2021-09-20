В Приморье на смену солнцу придут дожди и похолодание

Приморье уже атаковано ветром и похолоданием Фото: Алексей ФОКИН

После солнечного уикенда Приморский край не даст жителям других регионов завидовать. Температура в крае продолжит снижаться ближайшую неделю: купальный сезон, предположительно, закроется до следующего года.

По информации Примгидромета, в понедельник, 20 сентября, погоду будет определять антициклон. Ночная температура + 4…+11 °С, на северо-востоке воздух может выхолодиться до +2…-2 °С. На южном побережье теплее, +12…+16 °С.

Фронтальные разделы накроют край на наступившей неделе. В ночь на вторник, 21 сентября, ожидают ухудшение погоды. Сначала – умеренный дождь в южной половине края. А вот в последующие сутки осадки разлетятся по всей территории Приморья. На юго-востоке и востоке края – сильные дожди, а скорость ветра усилится до 15 – 20 м/с, на южном побережье до 25 м/с.

Не обойдется без опасности подтопления:

- На большинстве рек края ожидаются подъемы уровня воды на 0,2 – 0,8 м. На малых реках и водотоках в южных и восточных районах края, а также в верховьях рек бассейна Уссури в центральных районах, возможны резкие подъемы воды до 1,3 м, - сообщили в Примгидромете.

При этом специалисты отметили, что паводки маловероятны из-за засушливого сентября и августа.

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