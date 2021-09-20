«Одна в сознании, вторая еле двигалась»: в массовом ДТП с автобусом в Приморье пострадали люди

Пострадавшим понадобилась срочная помощь медиков. Фото: Милана СОКОЛ

Серьезная авария произошла утром, 20 сентября, в Уссурийске. Массовое ДТП спровоцировал водитель черного универсала, который не заметил пешеходов, врезался в автобус и протаранил другое авто.

ДТП случилось на перекрестке Чичерина – Горького в Уссурийске, как отмечают местные жители, аварии здесь происходят с печальным постоянством. По словам очевидцев, виновник сначала сбил женщин, потом врезался в малолитражку и маршрутный автобус. Свидетели происшествия в соцсетях рассказали подробности дорожного инцидента.

– Одна женщина была без сознания, вторая еле двигалась... Очень страшно, спасибо водителю маршрутки, что подошел спросил, как малыши, и скорой помощи за то, что осмотрели их на месте, – отметила одна из пассажирок.

Как рассказали горожане, у второй сбитой женщины серьезные травмы. Реанимационные действие ей оказывали на месте. Карета скорой помощи простояла около полутора часов. В пресс-службе ГИБДД Приморского края корреспонденту «КП-Владивосток» отметили, что подробности аварии сейчас выясняются.

Напомним, ДТП с участием маршрутного автобуса в понедельник также произошло во Владивостоке. Микроавтобус вылетел с дороги на тротуар и опрокинулся на бок. К счастью, обошлось без пострадавших.

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