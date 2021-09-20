Праздник «Доброе мороженое» собрал сотни горожан для помощи «детям-бабочкам»

Сотни горожан пришли в воскресенье, 19 сентября, поддержать благотворительный семейный праздник «Доброе мороженое». Его адресаты - дети с неизлечимым генетическим заболеванием кожи «Буллезный эпидермолиз». Очень тонкую, ранимую кожу сравнивают с крылом бабочек, поэтому детей называют «бабочки». В Приморье проживает 13 таких детей. И для того, чтобы собрать необходимую помощь, автономная некоммерческая организация «Ключи от сердца» и продюсерский центр «Живи ярче» организовали праздник «Доброе мороженое».

Мероприятие началось на сцене амфитеатра набережной Спортивной гавани. Зрителям и участникам творческие коллективы Владивостока презентовали новую песню «Бабочка, лети!». Ее специально для мероприятия написал режиссер концертной программы, певец, музыкант, ведущий и один из организаторов Дмитрий Калугин. Исполнение песни сопровождалось театрализованным номером. Артистка театральной студии представила зрителям все этапы появления бабочки – от куколки до прекрасного создания. Как кульминация номера - «бабочка» понимает, что в этой жизни все возможно, раскрывает крылья и обретает веру в мечту. Этой песней Дмитрий хотел поддержать детей-бабочек и вдохновить команды-участницы праздника.

Участие в мероприятие приняли 10 команд, в состав которых вошли бизнесмены, медики, преподавателя, представители творческих коллективов и общественных организаций. Задача каждой группы - привлекать пожертвования за мороженое, выпечку, фрукты, полезные коктейли, а так же за возможность участия в различных мастер-классах, играх.

«Нам очень понравилось мероприятие своей позитивной, непринужденной атмосферой, несмотря на то, что тема поднята серьезная -как болезнь детей. Восхитила яркая и насыщенная концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы со всего Приморского края. Еще трогательно было получить за пожертвование бабочку из фетра сделанную руками детей, в знак благодарности. Чувствуется, что организаторы вложили душу» - отметила гостья праздника Ирина.

«Мы собрали игрушки, сладкие подарки и торжественно вручили для поддержки деток, для их вдохновения продолжать бороться за свое здоровье. Всегда рады помогатьи принимать участие в таких добрых, ярких и масштабных мероприятиях» - поделились информацией волонтеры творческой студии «Импульс» школы №6.

Гости «Доброго мороженого» папа и мама дочки Людочки, рассказали; «Мы всей семьей с удовольствием поели мороженное, с дочкой приняли участие в творческом, интересном квесте, приняли участие в благотворительной лотерее за пожертвования и выиграли билеты в театр на детский спектакль, а наш папа неожиданно выиграл мужские ручные часы от команды «Громозека и друзья» И мы после таких подарков решили внести дополнительную сумму для помощи деткам-бабочкам. Очень хорошее и нужное мероприятие».

«Мы смогли порадовать очень многих людей, а главное привлечь денежные средства для помощи детям-бабочкам. Всем вместе удалось собрать на мероприятии сумму около 300 000 рублей. Выражаем слова благодарности и низкий поклон, кто, так или иначе, принял участие.

Именно на таких мероприятиях творческие люди вдохновляются на создание новых душевных песен, благодаря которым у людей раскрываются сердца для добрых дел и помощи другим. А это и есть миссия нашей организации «Ключи от Сердца»» — подвела итог одна из организаторов мероприятия и председатель автономной некоммерческой организации «Ключи от Сердца» Горковенко Светлана.

Поддержать детей-бабочек всегда можно пожертвовав через QR-код.

QR-код

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14