Штирлиц, моряки и японские кинозвезды

Кадр из фильма «Владивосток», новый фильм к/с «Мосфильм». Фото: mosfilm.ru.

Владивосток — город фотогеничный, обаятельный и атмосферный. Пусть его не назовешь кинозвездой первой величины, вниманием режиссеров столица Дальнего Востока не обделена. Удачной съемочной площадкой Владивосток становился десятки раз: на улицах города в разное время снимались боевики, драмы, приключения и даже короткометражное кино. «КП» и онлайн-кинотеатр KION составили ТОП-5 фильмов, которые снимали во Владивостоке.

«Пароль не нужен»

Первым популярным фильмом, снятым во Владивостоке, стал «Пароль не нужен» о легендарном разведчике Штирлице. Он вышел на экраны в 1967 году. Интересно, что текст автора в фильме читает Юрий Левитан, а в эпизоде мелькает молодой Ефим Звеняцкий. Это первый фильм о культовом разведчике, поставленный по первому роману о Штирлице. Легендарного разведчика Всеволода Владимирова, отправленного Дзержинским в «белый» Владивосток под именем Максима Исаева, играет Родион Нахапетов, которому съёмки запомнились покупкой японского магнитофона.

«Седьмой код»

В 2013 году Владивосток для съемок сатирического криминального триллера «Седьмой код» выбрал японский режиссер Киёси Куросава. В главной роли снялась японская звезда Ацуко Маёда, а фильм получил приз за лучшую режиссуру и технические достижения на Римском фестивале.

«На районе»

Криминальная драма «На районе» с Данилой Козловским в главной роли завоевала любовь жителей Приморья еще до выхода в прокат. Съемки проходили в Москве и во Владивостоке. Приморцы смогли даже засветиться в кадре — киношники набирали массовку в Пушкинском театре. Помимо него, локациями стали другие знаковые места Владивостока — Спортивная Набережная, Золотой мост, порт, Русский остров и Арбат.

«Чернильное море»

Фильм молодого режиссера из Екатеринбурга Ивана Соснина снимали в 2020 году - съемки проходили в торговом порту, на судне компании FESCO «Наварин», в одном из самых старых домов города на улице Адмирала Фокина, на Эгершельде, в районе Чуркина, железнодорожного вокзала Владивостока, в холле гостиницы «Экватор». Несколько ролей в фильме исполнили актеры Приморских театров. Во Владивостоке душевную «короткометражку» презентовали на «Фестивале уличного кино». Если пропустили трогательную историю юного моряка, то после завершения конкурса все фильмы программы фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС KION.

«Владивосток»

Новый проект «Мосфильма», снятый в столице Дальнего Востока весной 2021 года, увидел свет увидел свет в сентябре 2021 года на фестивале «Кинотавр» в Сочи. К сожалению, критики оценили ленту не слишком высоко, но виды прекрасные Владивостока не оставили равнодушными никого. Художественный фильм «Владивосток» о городе и людях, которые переживают непростые времена пандемии, очень ждут и в Приморье. Съёмки проходили в основном на центральных улицах Владивостока – Светланской, Пушкинской, Пограничной, и в них по традиции задействованы популярные актеры местных театров.

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