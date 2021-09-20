Психика не выдержит: очередной клад в приморских лесах разозлил местных

Такие клады в лесу - не редкость для конца лета в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ

В социальных сетях Приморья вновь бурно обсуждают клад из лесных угодий – грибную полянку. Очередной большой урожай жители опубликовали в социальных сетях, чем вызвали негодование местных.

- Предлагаю сжигать на костре тех, кто находит грибы! По-любому ведьмы!, - пишут приморцы в комментариях.

Это не единичный случай большого урожая грибов в крае, в социальных сетях жители часто делятся своими находками. Кто-то сообщает координаты кладов, кто-то держит свои тайнички в секрете. Все больше негодования вызывают фото грибов у тех, кто не успел собрать урожай во время сезона.

Фото: pogoda_25_region

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