Правительство Приморья: «Циклон не вызвал нарушений в работе ЖКХ»

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Приморье во вторник, 21 сентября, атаковано циклоном: сильным дождем и штормовым ветром. Правительство региона сообщило, что шторм пока не вызвал серьезных сбоев в работе коммунальной инфраструктуры.

На 16:00 21 сентября без света остались два дома в Первомайском районе. Аварийные бригады устранят неполадки в течение двух часов. Всего зафиксировано 9 отключений электроэнергии.

С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно ознакомиться здесь. Телефон Единой службы спасения – 112.

В пресс-службе правительства добавили, что транспорт между населенными пунктами ходит исправно.

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