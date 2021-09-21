Подрядчик, из-за которого Владивосток стоял в пробках, вернулся к установке лееров на Молодежной

Пробка на Молодежной Фото: Сергей БАЛАНОВ

На прошлой неделе во Владивостоке в районе Молодежной начался монтаж леерного ограждения. В первый же день из-за работ образовалась жуткая пробка, которая начиналась в пригороде, в районе Чайки. Тогда в администрации Владивостока пообещали, что заставят подрядчика работать по ночам, чтобы никому не мешать. Но вместо этого рабочие просто пропали, оставив конструкцию недоделанной.

Злые языки утверждали, что подрядчик отказался перенести работы на ночное время и прекратил установку лееров в качестве протеста. Мол, вам надо – вы и работайте, а по ночам мы спим. Подтвердить информацию из первых рук пока не получилось, представитель несколько дней переносил разговор с корреспондентом.

Однако в пресс-службе администрации города пояснили, что все под контролем: подрядчик на несколько дней задержал выполнение работ, потому что переходил на новый режим работы:

«Решение вести работы ночью было принято из-за угрозы безопасности жителей, в той пробке стояли машины скорой помощи и других служб. Если бы подрядчик отказался от переноса работ на ночное время, контракт с ним был бы расторгнут», - добавила официальный представитель администрации Владивостока.

То есть леера устанавливали для устранения очага аварийности, но обездвиженный автопоток стал не меньшей проблемой. Напомним, что общая протяженность леерного ограждения должна составить чуть больше 1,5 километров, оно будет таким же, как установлено от остановки «Перевал» до «Фабрики Заря». Установку должны завершить до конца сентября, сумма контракта составила чуть более 12 миллионов рублей.

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