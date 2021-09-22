Мэрия Владивостока обещала устранить провал, который образовался в разгар дождя

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В ближайшее время яма в асфальте, в которую провалился пассажирский автобус №16к, будет заделана с дороги в районе улицы Нейбута. Как рассказали корреспонденту «КП – Владивосток» в пресс-службе городской администрации, работы по устранению провала уже начались.

– К 23 часам размытие было оперативно устранено: отсыпано наскальным грунтом и огорожено. Впереди укладка нового асфальта, – сказали в мэрии.

Напомним, происшествие случилось вечером 21 сентября, в это время в городе бушевал циклон. По данным гидрометеорологической службы, за минувшие сутки в приморской столице выпало 56 миллиметров осадков. Системы жизнеобеспечения не нарушены.

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