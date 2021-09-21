В разгар дождя под автобусом провалилась дорога во Владивостоке

Фото: Социальные сети
Кусок асфальта провалился на дороге в районе остановки Панфилова на улице Нейбута во Владивостоке. В яму угодил пассажирский автобус, скорее всего, один из тех, что ходит по 16-му маршруту.
Горожане возмутились произошедшему, заявив, что там вся дорога в ямах и выбоинах.
«На Нейбута дорог давно нет, бордюр весь рассыпался еще лет 10 назад. Где-то бордюрный камень уже два раза поменяли новый на совсем новый, а на Нейбута нечего менять на новый, поэтому и не меняют», «Вся Нейбута, как после войны», – пишут приморцы.
В сети также появилось видео, на кадрах которого видно провалившийся передним колесом автобус.
Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за циклона. Дождь стал причиной сильных пробок во Владивостоке.
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