Во Владивостоке красавицы в платьях утерли нос спортсменам на турниках на набережной

Во Владивостоке девушки отжались на турниках прямо в платьях Фото: принтскрин видео.

Набережная Спортивной гавани или "набка", как ее часто называют жители Владивостока –это то место города, куда люди могут прийти не только погулять, но и потренироваться. Две девушки показали, что одно другому не мешает и подтянулись на турниках, прямо в платьях, на зависть и удивление другим спортсменам. Одной из красавиц оказалась Евгения Буянова, чье видео с тренировки не так давно разлетелось по местным пабликам.

– Когда гуляли, не смогли пройти мимо турников, решили с подругой заснять видео. А вообще у меня нет какого-то определенного рекорда, да я и не засекала если честно, но я и Катя можем подтянуться 15 раз за один подход точно, – рассказала «КП – Владивосток» очаровательная спортсменка.

За плечами девушки несколько лет пилонного спорта и воздушной акробатики. Когда-то она занималась цирковым искусством, а сейчас тренирует детей и взрослых в акробатическом зале и проводит занятия на открытом воздухе.

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