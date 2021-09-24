На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета Ка-27, судьба экипажа пока неизвестна

Пропавшее с радаров воздушное судно может принадлежать ФСБ
Фото: Михаил ПАТЛИС
На Камчатке найдены обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке в ночь с 23 на 24 сентября, обнаружены на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района края.
– Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет, – пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональных авиационных службах.
Обломки воздушного судна обнаружены почти на вершине, на высоте примерно 950 метров над уровнем моря (высота горы – 1233 метра).
Ночью в районе горы Острой ночью и утром в пятницу были хорошие погодные условия, однако, как допускают в Камчатском гидрометцентре, верхушка горы была закрыта облачностью.
Напомним, вечером 23 сентября на Камчатке с радаров пропал вертолет Ка-27. Предполагалось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в районе горы Острая. На борту по разным данным может находиться от трех до пяти человек. По информации ТАСС, вертолет принадлежит ФСБ.
На данный момент известно, что вертолет выполнял тренировочный полет, в положенное время экипаж не вышел на связь. По последним координатам транспорт находился в районе южного склона горы Острая. Личный источник «КП – Владивосток» подтвердил факт происшествия, отметив, что крушение случилось в труднодоступной местности.
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