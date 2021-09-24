На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, который может принадлежать ФСБ

Воздушное судно исчезло с радаров на Камчатке. Фото: Кристина Безбородова.

На Камчатке вечером, 23 сентября, вертолет Ка-27 пропал с радаров. Предположительно, воздушное судно совершило жесткую посадку в районе горы Острая. На борту по разным данным может находиться от трех до пяти человек. По информации ТАСС, вертолет принадлежит ФСБ.

На данный момент известно, что вертолет выполнял тренировочный полет, в положенное время экипаж не вышел на связь. По последним координатам транспорт находился в районе южного склона горы Острая. Личный источник КП подтвердил факт происшествия, отметив, что крушение случилось в труднодоступной местности.

Активные поиски пропавшего с радаров воздушного транспорта должны начаться с утра, 24 сентября. Вертолет планируется искать с воздуха и с помощью наземной группировки. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю, спасателей к поискам пока не подключали.

Стоит отметить, что на Камчатке это далеко не первое ЧП с участием воздушного транспорта за короткое время. Напомним, в начале июля потерпел крушение самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Воздушное судно врезалось в гору незадолго до посадки. В августе произошла еще одна трагедия – вертолет Ми-8 спикировал в озеро Курильское, стремительно погрузившись на дно. В авиакатастрофе тогда удалось выжить 8 из 16 участников полета.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», 22 сентября разбился еще один вертолет – под Хабаровском. Ан-26 потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике, уже найдены обломки. На борту находились шесть человек, к сожалению, все погибли.

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