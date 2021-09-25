Нагорный начинается с улицы: новый парк Владивостока ждут экспериментальные изменения

Изменения ждут припарковую территорию Фото: Сергей БАЛАНОВ

Масштабный ремонт улицы вдоль Нагорного парка начался во Владивостоке. Пространство, каких еще не видела приморская столица, открылся в начале июля. Подарок ко дню города порадовал местных жителей, как и гостей. Однако некоторые моменты были не идеальны, и сейчас настало время это исправить.

Сейчас возле Нагорного парка проводят работы по оборудованию улично-дорожной сети. Как рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» урбанист и руководитель проектно-производственной компании Concrete Jungle Феликс Машков, проект большой и работы впереди еще много.

– Парк начинается с улицы. Мы ждали всех согласований с администрацией Владивостока, и теперь на средства DNS Life и по инициативе Дмитрия Алексеева начали организовывать пространство перед Нагорным. Мы сделаем пешеходную зону вдоль парка, организуем островки безопасности. Также нужно сделать несколько лестниц, одну мы уже построили, – поделился Феликс Машков.

Ремонтные работы будут длиться около полутора месяцев Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кроме того, добавил собеседник, фрагмент тротуара вдоль подъема будет с подогревом. Это экспериментальный проект, но учитывая рельефные особенности Владивостока и погодные условия, было решено попробовать внедрить такую технологию.

Также приведут в порядок и сам заезд.

Где необходимо, будут сделаны пешеходные переходы и поставлены светофоры. Со стороны торгового центра Славянский появится освещение и павильоны для автобусной остановки.

Работы ведутся при помощи управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока. Ориентировочно, все будет выполнено к 1 ноября 2021 года, добавил Машков.

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