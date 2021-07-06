Сюрприз в песочнице и пруд не для людей: раскрываем тайны Нагорного парка Владивостока

Гости студии - Дмитрий Алексеев и Феликс Машков Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока жители Владивостока знакомятся с новым городским общественным пространством – Нагорным парком на Шилкинской, чье открытие приурочили к 161-й годовщине дальневосточной столицы, мы поговорили с его создателями. Директор и совладелец компании DNS Дмитрий Алексеев стал именно тем человеком, благодаря кому и на чьи деньги завертелся процесс почти четыре года назад. А благодаря руководителю проектно-производственной компании Concrete Jungle Феликсу Машкову проект удалось воплотить в жизнь, вдохнув в него содержание. В день открытия парка мы поговорили в передаче «Точки на карте» на радио «Комсомольская правда» о том, как проект рождался, о сложностях создания парков, затяжных работах и о том, что будет дальше с Нагорным парком.

ВИНОВАТ ВАРЛАМОВ

- Дмитрий, вы помните, как родилась идея сделать во Владивостоке парк?

Дмитрий Алексеев Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дмитрий Алексеев: - Все начиналось с того, что в наш город в 2017 году в очередной раз приехал блогер Варламов, который любит ездить по нашей стране и стебать разные города. Зачастую, справедливо. Но после рецензии на любимый город у меня появилось неприятное чувство. Не совсем был согласен, точнее, был согласен с фактической стороной, но не с эмоциональной. И выдвинул тезис: «Что понимают эти московские блогеры? Город - не лавочки и велодорожки, город - это люди. А люди у нас замечательные».

Ну и кто- то в комментарии подписал: «Ну и что ваши люди, что они могут?» И следующий мой посыл был: «Люди действительно хорошие, если захотят, смогут сделать все, что угодно». И, конечно, захотелось доказать, взять какое-то конкретное дело и сделать. Так и родилась идея сделать «Нагорный парк». Да, его начало было положено с моего поста «А давайте докажем, что во Владивостоке живут замечательные люди…». Ну и в общем-то, мы что-то да доказали.

- Многие вообще были удивлены, узнав, что на этом месте исторически когда-то существовал парк.

Дмитрий Алексеев: - Да, это была такая Рабочая слободка, где-то с 30-х годов прошлого века. Мы нашли упоминания про Нагорный сад, как это называлось потом. Там были какие-то культурные атрибуты в виде танцплощадки и каких-то высаженных аллей. Но на самом деле и сейчас аллеи прослеживаются, видно, как деревья были посажены.

Также мы сохранили то, что было обнаружено из старых артефактов: это два постамента под какие-то, видимо, гипсовые фигуры, которые, к сожалению, не дошли до нас. Еще у меня есть какое-то воспоминание, но я не уверен, что оно не наведенное. В детстве мне казалось, что там стоял какой-то полуразрушенный пионер с горном. Я в этом не уверен. Но даже в моем детстве это было уже заброшенное место.

Как за границей Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Почему выбор пал именно на это место?

Дмитрий Алексеев: - С одной стороны, как-то случайно случилось, а с другой стороны, мне кажется, выбор очень удачный. Место имеет интересную историю, и не мной было придумано словосочетание «Нагорный парк». Место максимально свободное для того, чтобы что-то делать, потому что ни у кого нет какого-либо представления, как оно должно выглядеть, и что в нем должно быть. Парком его никто не помнит.

Если мы говорим про «Покровский парк» или «Минный городок», много кто имеет представление об этом месте, есть определенные воспоминания. Территория «Нагорного парка», как и сам он, для жителей и их восприятия, как чистый лист. Ну и, все-таки, район также играет роль, не только центр, но и спальные районы также должны облагораживаться.

- А многие и до сих пор не знают, что там, на сопке, существует еще и видовая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город.

Дмитрий Алексеев: - Исторически, та территория, которая видовая, парком не была. Историческую часть мы все это время строили, и вот уже, практически, достроили. Сейчас мы заканчиваем первую часть нашей стройки, то есть «зеленую», и переходим ко второй части - видовой.

На парковке скоро появится мобильный фуд-корт Фото: Сергей БАЛАНОВ

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СТОЯНЩИКИ НАМ ПОВЕРИЛИ

- Три года вы боролись за то, чтобы эту землю передали краю. Не совсем было понятно, чья она. Кто в итоге согласовал с вами этот момент?

Дмитрий Алексеев: - Да, были там разные нюансы. Передали землю Приморскому краю, а край впоследствии предоставил нам землю для облагораживания территории, видовой и лесной части.

- Там было много нелегальных стоянщиков. Как вы их выгнали?

Дмитрий Алексеев: - Мне не нравится слово «выгнали». Да, они были нелегальными, и мы с ними договорились. Все люди, которые были причастны, являются такими же гражданами города. Они были настолько же неравнодушными, как и другие. Также участвовали, хранили технику, свет давали и общались.

Мне кажется, здесь важен вопрос доверия. Чтобы люди верили, что это не просто очередная стройка, а работа действительно будет качественно сделана, как говорится, «для людей». Завоевание людского доверия – это была одна из наших задач. Мы хотели, чтобы люди верили нам и в нашу реализацию, а не думали, что мы хотим урвать очередной кусок земли и воткнуть там 24-этажные дома.

Идея создать парк усилиями всего города появилась в 2017 году Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Вам сразу поверили?

Дмитрий Алексеев: - Нет не сразу. Но я хочу сказать, что основные силы и терпение на каждый год, каждый час и минуту занятий этим делом давали люди. Что большое количество людей были активными, помогали, и по-доброму относились. Были вовлечены, прямо очень сильно. Это были сотни людей, которые так или иначе проявляли активность и желание помогать с разных сторон.

Понятно, что есть люди, которые выделялись, типа Феликса, которые не просто помогали, а активно погрузились в процесс. Конечно же, если бы не ребята из Concrete Jungle, проект, может быть, и состоялся, но точно был бы не таким.

Феликс Машков Фото: Сергей БАЛАНОВ

МИЛЛИОН НА ВСЕХ

- Феликс, а как эта история начиналась для вас?

Феликс Машков: - Немножко добавлю по поводу участия людей. С одной стороны, можно просто быть условно подрядчиком или субподрядчиком, а можно - делать с пристрастием. У нас сложилась такая ситуация, что все участники процесса были максимально вовлечены, от подрядчиков, которые работают на земляных работах, до работников на асфальте. Они все заражены идеей, работают с огромным пристрастием. Все заразились идеей Дмитрия Юрьевича.

По поводу того, когда я узнал об этом проекте. Мы даже зафиксировали этот день: приехали на собрание Дмитрия Юрьевича просто посмотреть, даже не знали о Нагорном парке. Но сразу увидели реальную мотивацию. И в этом смысле Нагорный парк тем и интересен, что вокруг него сфокусировано большое внимание, а истории, как таковой, нет.

В общем-то, это идея Дмитрия, что парк без истории, парк без какой-либо большой нагрузки, и у нас так мало информации о нем. Потом, когда прошел конкурс, когда мы погрузились в проектную работу, мы увидели, какой есть потенциал у Нагорного парка. Это место являлось мотивационной ценность города, парк на вершине сопки, и это по-настоящему владивостокский парк, потому что мы можем отдыхать, как в обычном, стандартном парке, так и подняться на вершину и окинуть взглядом весь город. Это не характерно для городских парков.

- Дмитрий в 2017 году объявил конкурс на лучшую концепцию, призовой фонд которого составлял 1 миллион рублей. Что для вас было главным, парк или приз?

Феликс Машков: - А там был миллион, да? Что-то я уже не помню. Кажется, было в итоге два победителя, мы и Евгений Бурлака. И Женя в итоге тоже участвовал в разработке. Вообще, мне кажется, что после той первой встрече на сопке именно мы и рекомендовали провести конкурс. Помню, мы встречались в «Астории», решили тогда, что надо делать конкурс, помогли его провести и сами в нем поучаствовали. Но мы не были членами жюри, так что не должно возникнуть вопросов.

Нагорный парк Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Кажется, миллион все-таки был, если я правильно помню, Дмитрий решил его между двумя победителями разделить.

Дмитрий Алексеев: - Я, честно говоря, уже тоже не помню.

- Видимо, это не особо важно. Главное, что конкурс прошел, и картинки проекта разошлись тогда по всему интернету. И идеи там были любопытными, но в итоге их не реализовали. Например, почему в итоге нет высотной площадки в форме гнезда?

Феликс Машков: - Это важное свойство, как мы выяснили позже, любого проекта. Конкурс – это один уровень погружения, а полноценная работа – совсем другой. Когда начали работать, исследовать территорию на наличие грунтовых вод, замерять уровни шума и так далее, у нас детская площадка, например, перекочевала в другую часть парка. Благодаря этому большая часть леса стала прогулочной, тихой. Если бы мы расположили детскую площадку, как первоначально предполагал, было бы не логично.

Как мне кажется, благодаря процеживанию проекта через временное сито, через итерации проекта, сейчас планировочное решение парка получилось взвешенным, соответствует всем требованиям.

Дмитрий Алексеев: - Пока конкурс шел, стал виден явный запрос от людей, чтобы территория была все-таки рассчитана больше на спокойный отдых. По-моему, это получилось.

Игра-бродилка Фото: Сергей БАЛАНОВ

ВОДА СОЗДАЕТ ГИПНОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- Почему начали строить парк снизу, а не с самого интересного, со смотровой площадки?

Феликс Машков: - Это было правильным решением. Начали с того, что было непонятным, сложным, чтобы было больше времени на более сложную часть парка.

- Что стало самым неожиданным, когда начались работы на местности?

Феликс Машков: - Мы долго делали проект в силу того, что долго получали документы на аренду участка. Так что неожиданностей не было. Когда мы вышли на стройплощадку, все заранее уже было продумано и предусмотрено, поэтому ничего не меняли, сюрпризов не было. Единственный момент, который нас смутил - это обилие грунтовых вод, волновались, что неправильно сделали дренажную систему.

- Говорят, в парке вы сделали каких-то доисторических животных на дне песочницы, и если ребенок увлечется раскопками, то почувствует себя настоящим археологом. Это правда?

Феликс Машков: - Да, это правда. Но это распространенный для детских площадок прием, такой уголок палеонтолога. Но там будут не останки, а скорее скульптуры, посвященные природе. В парке будет много различных скульптур, чтобы у детей было больше сценариев времяпрепровождения. А еще где-то через месяц мы запустим летний водопровод, там будет колонка, чтобы дети могли набрать воду для отдельной песочницы, которая предусмотрена специально для воды, чтобы лепить различные фигурки.

В этом и преимущество проектов, которые делаются долго. Потому что нельзя за месяц взять и все придумать. Идеи они накапливаются. С водой – я помню день, когда мы это придумали. Был дождь, мы справляли семейный день рождения в мастерской, где были набраны ведра ливневой воды. Обычно проблема, чем детей занять в мастерской. А тут вообще проблемы не было – ведра были в их распоряжении, и мы на час забыли про детей. Мы поняли, что вода настолько увлекает, что было бы упущением не заложить такую функцию.

- Год назад, когда мы с вами гуляли по парку, я помню, Дмитрий жаловался, что из-за подземных вод дорожки тут, на горе, постоянно сырые и грязные. Сейчас вижу, что проблему решили оригинально – выкопали в парке большой пруд.

Феликс Машков: - Пруд – это не только про красоту, это часть ливневой инфраструктуры. Хотя, увидев результат, мы понимаем, что вода – это такой мультипликатор, такой эффект создает, что надо было из эстетических соображений пруд изначально закладывать. Но вообще это инженерное сооружение.

Пруд Фото: Сергей БАЛАНОВ

ПОНАЕХАЛИ И ПОНАСТРОИЛИ

- Как ни странно, сейчас в интернете кроме хвалебных можно прочитать и много негативных комментариев. Кому-то не нравится, что в этом районе теперь очень много гостей со всего города и пробки. А кто-то даже сам парк ругает за дизайн. Как относитесь к критике?

Дмитрий Алексеев: - Мы любим критику. Это же хорошо, это участие. То, что люди высказывают свое мнение, это же замечательно.

Феликс Машков: - Они обращают внимание, благодаря им мы можем что-то додумать, доделать или исправить, пытаемся даже самые негативные комментарии разгребать, потому что и там может быть разумное зерно, которое нам сыграет на руку.

Парк состоит из двух частей, вторую планируют доделать через год, к следующему Дню города Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Вы практически закончили северную часть, к следующему дню города обещаете закончить видовую площадку. А что потом? Какой следующий парк будем спасать всем городом?

Дмитрий Алексеев: - Кажется, что мы можем все-таки не успеть доделать видовую площадку за год, все-таки хочется сделать хорошо и качественно, не будем торопиться, будем все-таки делать максимально хорошо.

Полный разговор слушайте на радио «Комсомольская правда» в передаче «Точки на карте».

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