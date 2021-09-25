«Эта ситуация возмутительна»: Виталий Наливкин выступил в защиту Марины Вульф

Лариса Кривоносова в роли Марины Вульф. Фото: instagram.com/barakuda_usk

«Чиновник» Виталий Наливкин выступил в защиту Марины Вульф, «официального представителя МВД Уссурийского района». Он назвал ситуацию с арестом актрисы возмутительной и посвятил этому целый пост в Инстаграме. «КП – Владивосток» восстановила хронологию события.

43-летняя жительница Уссурийска Лариса Кривоносова больше известна приморцам как «официальный представитель МВД Уссурийского района Марина Вульф» в сатирических роликах про чиновника Виталия Наливкина. В сюжетах четко видна пародия на известного представителя МВД Ирину Волк. 24 сентября, после выхода очередного ролика с Кривоносовой в роли Вульф, ту задержали сотрудники полиции, а суд сразу же назначил ей десять суток ареста и штраф в одну тысячу рублей за ношение формы сотрудника полиции.

На задержание актрисы отреагировала команда проекта. Они выложили пост с поддержкой своего «официального представителя».

– Марина Владимировна Вульф. 1978 года рождения. Генерал-лейтенант полиции и официальный представитель МВД Уссурийского района сегодня оказалась под следствием по сфабрикованному делу о неправомерности занимаемой должности. Следствие усомнилось в заслугах Марины Владимировны, посчитав, что она слишком быстро поднялась в звании и дослужилась до генерал-лейтенанта полиции. Эта ситуация возмутительна, – пишут коллеги по цеху.

Они также назвали это несправедливостью и выразили надежду, что правосудие окажется на стороне здравомыслия и Марина Вульф очень скоро вернется к ним в своей прежней, привычной должности. Кроме того, команда проекта активно использует известный лозунг «я/мы», дабы подчеркнуть серьезность своих слов.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Он заявил, что ничего не знает ни о проекте, ни о задержании.

Также Дмитрий Песков заявил, что политическая сатира в России не преследуется, однако в законе предусмотрена ответственность за оскорбление и унижение представителей власти.

– Если сатира остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это. Но мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани, – сказал Песков, добавив, что эта грань крайне тонка.

Кроме этого, представитель главы государства уточнил, что в России много разных сериалов, в которых актеры носят форму правоохранителей, поэтому разбираться нужно в каждом случае отдельно.

Отметим, что это уже не первое столкновение участников проекта с представителями власти. В июне 2020 года к ответственности был привлечен сам Виталий Наливкин, которого на самом деле зовут Андрей Неретин. 16 июня его доставили в суд Уссурийска, где признали виновным по статье 20.1 ч.2 КоАП «мелкое хулиганство». Его арестовали на пять суток.

ПО ТЕМЕ

«Чиновника» Наливкина из Уссурийска арестовали за хулиганство

Актеру из юмористического шоу, которое не понравилось полиции, дали пять суток (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14