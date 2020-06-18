Знаменитого Виталия Наливкина из Приморья посадили за хулиганство

Персонаж Виталий Наливкин, начальник «исполнительного комитета», известен далеко за пределами Уссурийска. Собирательный образ чиновника, который принимает глупые решения и пиарится буквально на всем, покорил интернет ещ в прошлом году. В сети можно найти множество видеороликов о том, как Наливкин решает проблемы одну за другой, у них огромное количество просмотров, некоторые даже до сих пор думают, что он настоящий.

Эти ролики – работа большой творческой команды, а ситуации - вымышленные. Но у актера, исполняющего главную роль, появились вполне реальные проблемы. 16 июня его доставили в суд Уссурийска, где признали виновным по ст. 20.1 ч.2 КоАП «мелкое хулиганство». Его арестовали на пять суток.

В полиции пока не комментируют, за что задержали актера. Но так совпало, что это произошло буквально через несколько дней после выхода ролика, где Наливкин сам задерживает вымышленного «подполковника полиции».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784374" frameborder="0"></iframe> Виталий Наливкин борется с «коррупцией» в Уссурийске.Все персонажи - вымышлены. Видео: barakuda_usk

В краевом МВД после выхода ролика заявили, что режиссер выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.

После этого в соцсетях появился «ответ Наливкина», где все тот же актер все в том же образе снова заявлял, что задержал «полицейского-взяточника».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784916" frameborder="0"></iframe> Виталий Наливкин сделал заявление.

Через три дня задержали его самого.

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