Знаменитого Виталия Наливкина из Приморья посадили за хулиганство
Персонаж Виталий Наливкин, начальник «исполнительного комитета», известен далеко за пределами Уссурийска. Собирательный образ чиновника, который принимает глупые решения и пиарится буквально на всем, покорил интернет ещ в прошлом году. В сети можно найти множество видеороликов о том, как Наливкин решает проблемы одну за другой, у них огромное количество просмотров, некоторые даже до сих пор думают, что он настоящий.
Эти ролики – работа большой творческой команды, а ситуации - вымышленные. Но у актера, исполняющего главную роль, появились вполне реальные проблемы. 16 июня его доставили в суд Уссурийска, где признали виновным по ст. 20.1 ч.2 КоАП «мелкое хулиганство». Его арестовали на пять суток.
В полиции пока не комментируют, за что задержали актера. Но так совпало, что это произошло буквально через несколько дней после выхода ролика, где Наливкин сам задерживает вымышленного «подполковника полиции».
Виталий Наливкин борется с «коррупцией» в Уссурийске.Все персонажи - вымышлены. Видео: barakuda_usk
В краевом МВД после выхода ролика заявили, что режиссер выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
После этого в соцсетях появился «ответ Наливкина», где все тот же актер все в том же образе снова заявлял, что задержал «полицейского-взяточника».
Виталий Наливкин сделал заявление.
Через три дня задержали его самого.
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ИСТОЧНИК KP.RU