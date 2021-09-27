Правительство Приморья: «В крае ожидают четвертую волну коронавируса»

В Приморье от 200 до 215 случаев заражения в день Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе правительства Приморья напомнили о нужде во всеобщей вакцинации: специалисты прогнозируют четвертую волну коронавирусной инфекции.

Как сообщили в минздраве края, вакцинировать необходимо 1,2 миллиона человек, то есть 80% населения. Только в этом случае угроза отступит ввиду коллективного иммунитета.

Врач-инфекционист краевой клинической больницы №2 Ольга Дадалова работает в красной зоне. Каждый день она видит тяжелых больных, которые не сделали прививку вовремя:

- От коронавируса нужно прививаться так же, как от кори, дифтерии или клещевого энцефалита. Вакцина позволят легче перенести заболевание, люди не умирают. Если этого не делать, мы не остановим волну этого коварного заболевания.

В крае сейчас действуют больше двух сотен пунктов вакцинации, работают прививочные бригады. Почти 90% вакцины в Приморье, как сообщили в пресс-службе, «Спутник V» и «Спутник Лайт» - изученные препараты с высоким спектром безопасности.

Ковидные госпитали развертываются в Забайкалье: в крае также прогнозируют четвертую волну. Не лучше ситуация в Хабаровске, где более 250 заболевших в день.

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