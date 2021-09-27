Новый арт-объект появился во Владивостоке на улице Фокина

Граффити с дикоросами украсило подпорную стену на Адмирала Фокина. Фото: Анна Степанкина

Новое граффити появилось во Владивостоке в честь пятого Фестиваля тайги TAIGAFEST. Подпорную стену на улице Адмирала Фокина украсили изображения амурского тигра, дикоросов и лесной пейзаж.

Над муралом работали художники мастерской «Микенеко» (Владивосток) и Никита Пинчук (Санкт-Петербург) при поддержке Центра «Амурский тигр».

На нем изображены эндемики Уссурийской тайги: лимонник, шиповник, папоротник-орляк, амурский виноград, актинидия, женьшень, липа и кедр, а также хозяин тайги — амурский тигр и лесной пейзаж. Возле каждого растения есть QR-код, ведущий на сайт двкухня.рф, где можно прочитать об этих дикоросах.

Граффити уже стало местом притяжения горожан: они фотографируются возле него и читают про дикоросы.

Художники справились с поставленной задачей в короткие сроки. Фото: Анна Степанкина

Напомним, Фестиваль тайги проходит во Владивосток с 16 сентября по 3 октября. В это время в ресторанах города можно попробовать авторские таежные сеты от шеф-поваров, а на ярмарке на улице Адмирала Фокина купить таежную продукцию местных производителей и насладиться таежным стритфудом на VladiFoodStreet.

Фестиваль тайги TAIGAFEST придуман и с 2017 года проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Таежная ярмарка и городской гастрономический фестиваль в рамках проекта «Сделано в Приморье» проводятся Центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке Правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».

На стене появились главные растения Приморья. Фото: Анна Степанкина

Стратегические партнеры TAIGAFEST – Туристско-информационный центр Приморского края, АНО «Центр Амурский тигр», Тихоокеанский туристический союз и digital-агентство «Точно!». Партнер фестиваля – Почта России. TAIGAFEST входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Если отсканировать QR-код на граффити, то можно прочитать материал про дикоросы. Фото: Анна Степанкина

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