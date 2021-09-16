Людей в масках стерли с лица Владивостока. Теперь на «Арбате» будут красоваться дикоросы

Рисунок появится в ближайшие дни Фото: Дарья НАУМЕЦ

Таежный пейзаж с дикоросами в главной роли совсем скоро появится на каменном заборе на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. Новое граффити заменит старое, нарисованное в июле прошлого года, раньше там были люди в масках – молчаливое напоминание о защите от коронавируса. Уже сейчас предыдущий рисунок закрашен, сделан зеленый фон, символизирующий тайгу, на которую смотрит ее хозяин – амурский тигр. Подготовлены и зоны для будущих главных элементов панно.

Бывшее яркое антиковидное граффити в центре Владивостока Фото: Правительство Приморского края

На белых участках появятся главные представители флоры Дальнего Востока. Это будут лимонник, кедровая шишка, папоротник Орляк, шиповник, липа, актинидия (больше известная как кишмиш), амурский виноград и женьшень.

– Делают граффити художники мастерской Mikeneko из Владивостока совместно с Никитой Пинчуком из Санкт-Петербурга.Лимонник начнут рисовать 17 сентября. Как раз в 17 часов будет официальное открытие таежной ярмарки, которая проходит в рамках Тайги фест. Ребята будут рисовать течение нескольких дней, а закончат примерно к 20 сентября. Их задача – успеть до Дня тигра, – сказала «КП – Владивосток» организатор Фестиваля тайги Татьяна Заречнева.

Художники должны успеть закончить свою работу до Дня тигра Фото: Дарья НАУМЕЦ

Некоторые граждане с интересом смотрят на новое изображение Фото: Дарья НАУМЕЦ

Рядом с изображениями дикоросов появятся QR-коды, которые будут вести на сайт Дальневосточной кухни, в раздел энциклопедии продуктов. Там все интересующиеся смогут прочитать про растения, нарисованные на заборе на улице Адмирала Фокина.

Кстати говоря, эти изображения дикоросов будут и на открытках, которые можно будет отправить с площадки ярмарки в любой регион России. Это можно будет сделать с 17 по 19 сентября.

Элемент будущего рисунка дикороса – лимонника Фото: Дарья НАУМЕЦ

Амурский тигр уже нарисован и смотрит на свои владения Фото: Дарья НАУМЕЦ

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