Приморские туристки, пропавшие под горой Фалаза, сообщили о себе

Пропавших ищут 17 человек, среди них волонтеры и полицейские Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Туристки, пропавшие в районе горы Фалаза в Приморье, сообщили о своем местоположении. Девушки сообщили, что вышли к ЛЭП – навстречу вышли спасатели Находки.

В указанный район оперативно были направлены дополнительные силы спасателей на квадроциклах, которые приступили к обследованию местности вдоль линии электропередач, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Обследовано уже 59 квадратных метров леса, привлечено 17 спасателей, волонтеров и полицейских, восемь единиц техники.

Девушки пропали в Шкотовском районе 25 сентября, сообщение поступило во вторник, 27 сентября.

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