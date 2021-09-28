Приморские туристки, пропавшие под горой Фалаза, сообщили о себе

Пропавших ищут 17 человек, среди них волонтеры и полицейские
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Туристки, пропавшие в районе горы Фалаза в Приморье, сообщили о своем местоположении. Девушки сообщили, что вышли к ЛЭП – навстречу вышли спасатели Находки.
В указанный район оперативно были направлены дополнительные силы спасателей на квадроциклах, которые приступили к обследованию местности вдоль линии электропередач, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Обследовано уже 59 квадратных метров леса, привлечено 17 спасателей, волонтеров и полицейских, восемь единиц техники.
Девушки пропали в Шкотовском районе 25 сентября, сообщение поступило во вторник, 27 сентября.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03