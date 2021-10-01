В Приморье задержали парня, разгуливающего с автоматом возле школы

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Полицейские задержали предполагаемого виновника инцидента на территории школы №18 во Врангеле Находкинского ГО, информировали «КП – Владивосток» в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Директор учебного заведения заметила, что на территории школы гуляет неизвестный парень, у него в руках был предмет, похожий на оружие. Женщина сразу позвонила в городскую полицию, а на место оперативно выехали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ.

Ориентировка с приметами мужчины была направлена всем наружным нарядам полиции.

Вскоре полицейские задержали гражданина по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель. Оказалось, что он зашел на территорию школы, чтобы потренироваться на турниках, а с собой у него был страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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