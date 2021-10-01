Возле школы во Врангеле замечен парень с автоматом

Фото: Социальные сети

Возле школы №18 во Врангеле Находкинского городского округа замечен парень с автоматом. Сначала он – в летней майке и кепке – прошелся вдоль металлического ограждения с рюкзаком на груди и оружием на плече, а затем взял оружие в руки.

По предварительной информации, на место выехали правоохранители. Однако пресс-службы в настоящий момент не комментируют происшествие.

По некоторым данным, после прогулки он отправился в сторону бухты Триозерье.

UPD на 15:40

Полицейские задержали предполагаемого виновника инцидента на территории школы №18, информировали «КП – Владивосток» в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Директор учебного заведения заметила, что на территории школы гуляет неизвестный парень, у него в руках был предмет, похожий на оружие. Женщина сразу позвонила в городскую полицию, а на место оперативно выехали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ.

Ориентировка с приметами мужчины была направлена всем наружным нарядам полиции.

Вскоре полицейские задержали гражданина по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель. Оказалось, что он зашел на территорию школы, чтобы потренироваться на турниках, а с собой у него был страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Социальные сети

Отметим, это не первое происшествие за последние дни. Так, 25 сентября оперативно задержали «шутника», угрожавшего расстрелять школу №48 во Владивостоке. Сначала сообщение с цитатами пермского студента, напавшего на людей, появились в социальных сетях и мессенджерах, директора школ сразу же попросили охранные агентства усилить безопасность учебных заведений. На следующий день человек был задержан. Правоохранители деталями не стали делиться.

20 сентября студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. Более 20 получили огнестрельные ранения. Самого парня подстрелил подоспевший сотрудник ГИБДД, младший лейтенант полиции Константин Калинин. В настоящее время Бекмансуров в больнице.

Фото: Социальные сети

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