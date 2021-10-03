Отрезавшим себе руку философом-неадекватом из Лесозаводска займется полиция

Мужчина долгое время не общался с людьми, а потом устроил жуткое зрелище. Фото: instagram.com/lesozavodsk_neo

Неадекватная история, случившаяся в Лесозаводске на улице Спортивная, 4, получила продолжение. 1 октября мужчина, который был явно не в себе, сначала кричал нечто философское со своего балкона, а потом отрезал себе кисть левой руки и кинул ее на асфальт под домом. Инцидент привлек внимание полиции.

– В дежурную часть МО МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение местных жителей о том, что на улице Спортивная мужчина неадекватно себя ведет, – сказали «КП – Владивосток» в пресс-службе органа. – Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство.

Мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи. Правоохранители начали проверку.

Жители Лесозаводска сняли происшествие на камеру. «Комсомолка» публикует фото и видео, но рекомендует слабонервных не смотреть.

Отрезанную кисть мужчина выкинул на асфальт под домом. Фото: instagram.com/lesozavodsk_neo

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