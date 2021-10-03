Воздушные ворота Владивостока встречают гостей кучами мусора

Территория Кневичей пугает обилием мусора Фото: Сергей БАЛАНОВ

Фотографии заваленного мусором международного аэропорта Владивостока опубликовал телеграм-канал «ТОР». По информации ТГ-канала, недавно (в ноябре 2019 года) у воздушной гавани сменилось руководство – вместо Игоря Лукишина должность гендиректора занял Андрей Виниченко, после чего начались сокращения персонала и наем подрядчиков. В итоге, отмечают журналисты, упало и качество обслуживания пассажиров, и сервис в общем, а привокзальная площадь теперь регулярно не прибрана.

Фото: ТГ-канал @torprim

Фото: ТГ-канал @torprim

– В свое время в структуре авиапредприятия была своя отдельная служба, занимавшаяся уборкой всей прилегающей территории и аэровокзального комплекса. С некоторого времени привокзальную площадь убирает фирма «Ромакс», которой аэропорт оплачивает услуги по договору 800 тысяч рублей в месяц. Это вместо того, чтобы поддержать рублем своих сотрудников. Качество услуг, оказываемых фирмой «Ромакс», – на фото, – написали в публикации.

Журналисты задаются вопросом, а стоило ли оно того, а приморцы возмущаются увиденным.

Фото: ТГ-канал @torprim

Фото: ТГ-канал @torprim

Отметим, что это не первый повод для гнева местных жителей. В апреле 2021 года аэропорт изменил условия пользования привокзальной парковкой – введен новый режим тарификации парковочного времени, иначе «антикарусель». Это сделано для определения клиентов, многократно прибегающих к услугам паркинга в период действия бесплатного интервала. Если раньше человек мог заехать, постоять 15 минут, выехать и снова заехать, чтобы вновь воспользоваться бесплатным временем, то теперь это невозможно. Специальная система фиксирует номер машины, въехавшей на парковку, и если после выезда не прошло 120 минут (2 часа), то повторное нахождение авто на территории воздушной гавани оплачивается с первой минуты по тарифу без предоставления бесплатного времени.

Изменения сильно разозлили людей: они просят вмешаться правительство Приморья и Федеральную антимонопольную службу, также многие указывают, что рядом с аэропортом есть свободные земли, которые можно превратить в еще одну парковку.

Фото: ТГ-канал @torprim

Фото: ТГ-канал @torprim

Фото: ТГ-канал @torprim

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