Во Владивостоке из-за обрушения моста нарушено движение поездов

Из-за происшествия приостановлено движение поездов и собрались масштабные пробки. Фото: www.instagram.com./dps_vl.

ЧП с участием крупногабаритной техники произошло в районе улиц Луговая и Спортивная, недалеко от железнодорожной станции "Гайдамак". Трал, перевозящий экскаватор, снес часть виадука. Лишь по счастливой случайности, обошлось без пострадавших и погибших. Внушительный кусок бетона вместе с ограждением рухнул на дорогу.

Ситуацию прокомментировали официальные представители Дальневосточной железной дороги.

– 04.10.2021 в 18:47 на станции "Гайдамак" допущено повреждение пролетного строения железнодорожного моста 5-го соединительного пути грузовым автомобилем перевозящим автотракторную технику на прицепе. Пострадавших нет. Прервано движение по 5-му соединительному пути между парками Восточный и Улисс станции "Гайдамак. Поднят ВП Первая речка (4 км). Движение поездов по станции не прерывается, – отметили в ведомстве.