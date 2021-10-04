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Владивосток4 октября 2021 12:28

Во Владивостоке часть железнодорожного моста рухнула на дорогу

Конструкция обрушилась из-за нерадивого водителя, информация о пострадавших выясняется
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Часть конструкции приземлилась на дорогу. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Часть конструкции приземлилась на дорогу. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Вечером, 4 октября, во Владивостоке рухнула часть конструкции железнодорожного моста в районе улиц Луговая-Спортивная. Кусок пролета упал прямо на дорогу. По предварительной информации, обошлось без жертв.

На данный момент причины обрушения конструкции выясняются. По словам очевидцев, железнодорожный виадук задел трал, который перевозил экскаватор. Судя по всему, водитель попросту не рассчитал высоту. Тяжеловес сейчас стоит неподалеку от моста.

Свидетели уверяют, ЧП произошло из-за тяжелой техники. Фото:www.instagram.com/dps_vl.

Свидетели уверяют, ЧП произошло из-за тяжелой техники. Фото:www.instagram.com/dps_vl.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и РЖД. Данные о пострадавших выясняются. Из-за происшествия Луговая, Спортивная, Воропаева и Фадеева скованы пробками. Частично прервано движение поездов.

– В 11:47 на станции Гайдамак допущено повреждение пролетного строения железнодорожного моста 5-го соединительного пути грузовым автомобилем перевозящим автотракторную технику на прицепе. Пострадавших нет. Прервано движение по 5-му соединительному пути между парками Восточный и Улисс станции Гайдамак. Поднят ВП Первая речка (4 км). Движение поездов по станции не прерывается, – прокомментировали представители Дальневосточной железной дороги.

Напомним, мостовые перекрытия в Приморье уже не первый раз страдают из-за крупногабаритной техники. Так, водитель длинномера буквально снес виадук на улице Басаргина. На восстановление уничтоженной конструкции ушло несколько лет. Совсем недавно мостовое перекрытие из-за дальнобойщика пострадало в Угловом, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Во Владивостоке частично обрушился железнодорожный мост.
Видео: www.instagram.com/dps_Kontrol125rus

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Происшествия: ЧП