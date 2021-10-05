Зеленый порт ВМТП: в сквере Героев-Даманцев высадили 30 ясеней

В высадке ясеней участвовали Владимир Корчанов и Константин Шестаков

В субботу, 2 октября, в сквере Героев-Даманцев на Эгершельде снова было многолюдно. Здесь орудовали лопатами портовики – Владивостокский морской торговый порт продолжает озеленение микрорайона. Три десятка манчжурских ясеней не только украсят памятное место, но и станут защитой от ветра.

Генеральный директор ВМТП Владимир Корчанов вместе с мэром Владивостока Константином Шестаковым лично участвовали в мероприятии.

– Высаживая деревья в сквере Героев-Даманцев, порт делает хорошее дело: ясени будут служить барьером от ветра и пыли. Также мы до конца осени закончим строительство уже второй детской площадки: первую по просьбе жителей мы открыли на Морозова, 5, вторую возводим возле Саратовской, 10. Когда она будет готова, планируем и там высадить деревья и кустарники, – поделился Владимир Корчанов.

В сквере установлена памятная табличка

ВМТП располагается в самом сердце Владивостока. Это крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке и первый порт в стране по контейнерообороту. Наращивая производство и масштабируясь, он остается зеленым портом и постоянно ставит перед собой производственные экологические задачи.

Елена Рябоконь, начальник Отдела промышленной экологии ВМТП:

– Летом наши технологи презентовали новую систему пылеподавления на складе пылящих грузов, мы продолжаем ее тестировать и развивать. Также до конца осени порт установит новую автоматическую систему измерения шума на границе с жилой застройкой, введет в эксплуатацию новый прибор по измерению влажности угля, до конца года установим еще два анализатора воздуха на границе с улицами Саратовской и Нижнепортовой. Данные со всех систем будут транслироваться на специальный портал под названием «Зеленый порт». Каждый желающий сможет ознакомиться с этой информацией.

Ясени будут защищать сквер от шума и пыли Фото: Предоставлено "КП"

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