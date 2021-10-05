Криминального аптекаря Василия Сысойкина этапировали во Владивосток отбывать наказание

Сысойкин в "клетке" Фото: "КП" Архив

Бывший руководитель КГУП «Приморская краевая аптека» прибыл во Владивосток. Скандально известный аптекарь Василий Сысойкин отбудет в столице ДФО наказание: 11 лет лишения свободы за хранение трех килограмм наркотиков. Ранее Сысойкин уже был осужден.

Сысойкина арестовали в 2019 году: тогда ГИБДД обнаружили в его машины больше кило психических стимуляторов, сотрудники правопорядка при расследовании обнаружили еще два «клада» - на три килограмма наркосодержащих веществ в сумме. Расследование уголовного дела завершено: аптекаря ждут 11 лет тюрьмы решением суда. Отбывать срок он будет в ДФО, для чего и этапирован из Москвы.

Ранее Сысойкин был приговорен к двум годам тюрьмы за растрату 145 миллионов рублей – это привело к ликвидации Приморской краевой аптеки. Тогда СМИ тиражировали фотографию Сысойкина из СИЗО, сделанную КП, – с накаченным торсом в татуировках.

На нем была футболка с надписью «Sex, Drugs & Corvalol» («Секс, Наркотики и Корвалол» - прим. ред.).

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